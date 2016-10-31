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Balbay aylar önce Cumhuriyet gerçeğini yazmıştı

Terör örgütleri PKK ve FETÖ yanlısı haberleriyle okurlarının bile tepkisini çeken Cumhuriyet'e CHP'den destek gelirken partiden 'ın aylar önce attığı tweet yapılan operasyonun nedenini özetliyor.

Balbay aylar önce Cumhuriyet gerçeğini yazmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri PKK ve FETÖ yanlısı haberleriyle okurlarının bile tepkisini çeken Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin bazı yazarlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütleri lehine yayın yaptığı açıkça ortada olan Cumhuriyet'e CHP ve terör örgütü yandaşı HDP de destek verdi. Destek veren CHP'li vekiller arasında CHP milletvekili da bulunuyor. Ancak Balbay'ın bir kaç ay önce kendisini kovan Cumhuriyet gazetesi ile ilgili attığı tweetler gazetenin hiç de savunulacak yanının olmadığını gözler önüne sermeye yetti.

Balbay, bugün düzenlenen operasyonun adeta nedenini işaret ettiği tweetinde, "Cumhuriyet'te FETO'culuktan Kürtçülüğe kadar her şey serbest, CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Balbay'ın attığı o tweet:
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 18:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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fati fati

Bu gerçeği görebilmek de erdemdir. Günaydın. Nihayet geç te olsa anladın

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cevapla 31.10.2016 18:44
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