Babaya bak!

Konya'da yaşayan Suzan Bulut (38), 20 yıl önce Muhittin Bulut ile severek evlendi. Eşi hep erkek bebek sahibi olmak istedi. Ancak çiftin 9kız çocuğu dünyaya geldi. 10'uncu çocuğuna hamile kalan Suzan Bulut, karnındaki bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğunu öğrendi. Erkek çocuğu olmayınca kızan Muhittin Bulut ise eşinin üzerine kuma getirmeyi teklif etti. Suzan Bulut bunu kabul etmedi.
BARAKADA YAŞIYORLAR
10. çocuğu da kız olan Muhittin Bulut, 1.5 yıl önce evi terk etti. Suzan Bulut ise yaşları 1.5 ile 18 arasında değişen çocuklarıyla birlikte naylondanyapılmış barakada yaşammücadelesi verdi. Sokaktan kağıt toplayarak ve yardımseverlerin yardımıyla geçimini sağlayan anne, "Tek isteğim, çocuklarımla beraberbaşımızı sokabileceğimiz bir ev.Başka hiçbir şey istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.