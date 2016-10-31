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Babaya bak!

, 10. kız çocuğunu dünyaya getirdi. Erkek evlat sahibi olmak isteyen eşi ise evi terk etti!

Babaya bak!
Konya'da yaşayan Suzan Bulut (38), 20 yıl önce ile severek evlendi. Eşi hep erkek bebek sahibi olmak istedi. Ancak çiftin 9 kız çocuğu dünyaya geldi. 10'uncu çocuğuna hamile kalan , karnındaki bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğunu öğrendi. Erkek çocuğu olmayınca kızan Muhittin Bulut ise eşinin üzerine kuma getirmeyi teklif etti. Suzan Bulut bunu kabul etmedi.

BARAKADA YAŞIYORLAR
10. çocuğu da kız olan Muhittin Bulut, 1.5 yıl önce evi terk etti. Suzan Bulut ise yaşları 1.5 ile 18 arasında değişen çocuklarıyla birlikte naylondan yapılmış barakada yaşam mücadelesi verdi. Sokaktan kağıt toplayarak ve yardımseverlerin yardımıyla geçimini sağlayan anne, "Tek isteğim, çocuklarımla beraber başımızı sokabileceğimiz bir ev. Başka hiçbir şey istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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