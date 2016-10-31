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AyakPhone!

şampiyonu ’na özel bir ayakkabı tasarlandı. , artık cep telefonuyla bile konuşabiliyor...

AyakPhone!
Başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan , de Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü elde etti. Eroğlu, doğuştan iki kolunun olmadığını, sol bacağının diğerinden 13 santimetre kısa olması nedeniyle günlük işlerini görmekte zorluk çektiğini söyledi. Ayaklarındaki dengesizlik nedeniyle beline yük bindiğini, bunun sportif başarısını da etkilediğini belirten başarılı , tesadüfen tanıştığı Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy sayesinde hayatının değiştiğini ifade etti. Beytullah Eroğlu için özel bir ayakkabı tasarlayan Gürsoy şöyle konuştu: "Özel mekanizma sayesinde telefon çaldığında ayak parmakları ile iç bölümdeki şeridi çekiyor ve telefonla konuşabiliyor. Beytullah çok sevdi ve ayağından hiç çıkarmadığını söyledi. Ona farklı renklerde 3 çift daha yapıyoruz. Reçeteli ayakkabı yapıp Beytullah gibi arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz."



sporcu, özel mekanizma sayesinde telefon çaldığında ayakkabının iç bölümündeki şeridi çekiyor ve telefon konuşmaya hazır hale geliyor. Beytullah ayakkabısı sayesinde artık düz yürüyebiliyor hatta koşuyor.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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