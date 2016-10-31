AyakPhone!

Başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan Beytullah Eroğlu, paralimpikyüzmede Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü elde etti. Eroğlu, doğuştaniki kolunun olmadığını,sol bacağının diğerinden13 santimetre kısa olmasınedeniyle günlük işlerinigörmekte zorluk çektiğinisöyledi. Ayaklarındaki dengesizlik nedeniyle beline yük bindiğini, bunun sportif başarısını da etkilediğini belirten başarılı sporcu, tesadüfen tanıştığı Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy sayesinde hayatının değiştiğini ifade etti. Beytullah Eroğlu için özel bir ayakkabı tasarlayan Gürsoy şöyle konuştu: "Özelmekanizma sayesinde telefonçaldığında ayak parmaklarıile iç bölümdekişeridi çekiyor ve telefonlakonuşabiliyor. Beytullah çok sevdi ve ayağından hiç çıkarmadığını söyledi. Ona farklı renklerde 3 çift daha yapıyoruz. Reçeteli ayakkabı yapıp Beytullah gibi arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz."
Engelli sporcu, özel mekanizma sayesinde telefon çaldığında ayakkabının iç bölümündeki şeridi çekiyor ve telefon konuşmaya hazır hale geliyor. Beytullah ayakkabısı sayesinde artık düz yürüyebiliyor hatta koşuyor.
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