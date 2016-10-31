Atalay operasyon öncesi Almanya'ya kaçmış

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın dün Almanya'nın Köln kentine gittiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar kendisi gibi patronunun da kaçtığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:





14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Turhan Günay, Bülent Utku, Aydın Engin, Mehmet Murat Sabuncu, Hikmet Aslan, Hakan Karasinir, Bülent Yener, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Akın Atalay ve Günseli Özaltay hakkında ''FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve ''Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

ÖZALTAY EVİNDE BULUNAMADI, ATALAY İSE DÜN KÖLN'E GİTMİŞ

Hakkında gözaltı kararı bulunan Akın Atalay ve Günseli Özaltay dışındaki şüphelilerin yakalama işlemleri sürüyor. Şüpheli Özaltay'ın adresinde bulunamadığı, diğer şüpheli Akın Atalay'ın ise dün Almanya'nın Köln kentine gittiği belirlendi.

Soruşturmada Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında ise yurt dışında bulunduğu için aynı suçlardan yakalama kararı çıkarıldı. Yazar Orhan Erinç'in ise yaşlı olduğu için sadece evinde arama yapıldığı ve hakkında gözaltı kararı verilmediği öğrenildi.

Soruşturmada 16 kişinin adı yer alıyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına, 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, soruşturma kapsamında alınan MASAK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bilirkişi raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararı alındığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.





CAN DÜNDAR'IN EVİNDE ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar'ın Çengelköy'deki evinde arama yaptı.

Polisler, sabah saatlerinde geldikleri evde kimseyi bulamadı. Daha sonra Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a ulaşıldı. Dündar, İzmir'den ilk uçakla İstanbul'a geldi. Öğle saatlerinde taksi ile evine gelen Dilek Dündar, kapıları polislere açtı. İçeriye giren Terörle Mücadele Şube Ekipleri arama yaptı. Can Dündar'ın evinde arama yapıldığını öğrenen gazeteci Banu Güven de destek için Dilek Dündar'ın yanına geldi.

