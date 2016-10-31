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vuruş!

’da ünlü R.B., piyasadan 2.5 ton toplayıp yurt dışına kaçtı. 100 milyon dolarlık dev , ortalığı karıştırdı. Altınların çoğu ‘kayıt dışı’ olduğu için hiç kimsenin polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

Altın vuruş!
İstanbul'da ekonominin kalbi durumundaki Kapalıçarşı, son yılların en büyük altın vurgunuyla sarsıldı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent ile beraber İran ve Dubaili işadamları ile işler yapan ünlü altın tüccarı R.B., dolandırıcılıkta sınır tanımadı. 'da kuyumculuk yapan R.B., piyasadan 50, 100 ve 200 kilolar halinde 2-2.5 ton altın topladı. 100 milyon dolar değerindeki ların borcunu ödemeden geçtiğimiz Cuma günü sırra kadem bastı. Söz konusu 2.5 ton altının 600-700 kilosunun Kapalıçarşı esnafına, diğerlerinin de Dubaililer ile Türkiye'de iş yapan İranlılar'a ait olduğu anlaşıldı. Kuyumcu R.B.'nin dolandırıcılığı 5 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdiği saptandı. İsviçre'ye kaçtığı düşünülen altın ının Dubai'ye giriş çıkışı ise yasaklandı. Kapalıçarşı esnafı, "En az 10 kuyumcu malını kaptırdı. Aralarında 10 milyon dolarlık mal verenler de var. Herkes çok zor durumda" ifadelerini kullandı. Skandalın patlak vermesinin ardından altın piyasasında "kayıt dışı" paniği yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, altınların büyük bölümü kayıt dışı olduğu için 2.5 ton altın dolandırıcılığıyla ilgili hiç kimse polise suç duyurusunda bulunmadı. Emniyet yetkilileri, skandalla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, 2.5 ton altın ile ilgili olarak mağdurların polise başvurmalarını ve bilgi vermeleri gerektiğini açıkladı.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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