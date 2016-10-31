Altın vuruş!

Kapalıçarşı’da ünlü tüccar R.B., piyasadan 2.5 ton altın toplayıp yurt dışına kaçtı. 100 milyon dolarlık dev vurgun, ortalığı karıştırdı. Altınların çoğu ‘kayıt dışı’ olduğu için hiç kimsenin polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
İstanbul'da ekonominin kalbi durumundaki Kapalıçarşı, son yılların en büyük altın vurgunuyla sarsıldı. Kapalıçarşı veKuyumcukent ile beraberİran ve Dubaili işadamlarıile işler yapan ünlü altıntüccarı R.B., dolandırıcılıktasınır tanımadı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan R.B., piyasadan 50, 100 ve 200 kilolar halinde 2-2.5 ton altın topladı. 100 milyon dolar değerindeki altınların borcunu ödemeden geçtiğimiz Cuma günü sırra kadem bastı. Söz konusu 2.5 ton altının 600-700 kilosunun Kapalıçarşı esnafına, diğerlerinin de Dubaililer ile Türkiye'de iş yapan İranlılar'a ait olduğu anlaşıldı. Kuyumcu R.B.'nin dolandırıcılığı 5ayrı şirket üzerindengerçekleştirdiği saptandı. İsviçre'ye kaçtığı düşünülen altın tüccarının Dubai'ye giriş çıkışı ise yasaklandı. Kapalıçarşı esnafı, "Enaz 10 kuyumcu malını kaptırdı.Aralarında 10 milyon dolarlıkmal verenler de var. Herkes çokzor durumda" ifadelerini kullandı. Skandalın patlak vermesinin ardından altın piyasasında "kayıtdışı" paniği yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, altınlarınbüyük bölümü kayıt dışı olduğuiçin 2.5 ton altın dolandırıcılığıylailgili hiç kimse polise suçduyurusunda bulunmadı. Emniyet yetkilileri, skandalla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, 2.5 ton altın ile ilgili olarak mağdurların polise başvurmalarını ve bilgi vermeleri gerektiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.