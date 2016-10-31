Aleyna komisyonu

Ailesinin izniyle içkili mekanlarda şarkı söyleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki tartışması sürüyor. Bir yarışmaya katıldıktansonra 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyladikkatleri üzerine çeken Aleyna, imzaladığısözleşme gereği bu ayın sonunakadar İstanbul başta olmak üzereTürkiye'nin çeşitli gece kulüplerindesahneye çıkmaya devam edecek. Aleyna'nın henüz 16 yaşında bir çocuk olduğu için gece çalıştırılması ve imzaladığı sözleşme mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kuruldu. Sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglardan oluşan komisyon, Aleyna'nın kendisine uygun olmayan ve yasak kapsamına giren mekanlarda sahne almaması için ilgili tüm kurumları uyardı. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı uzmanları ile görüşüldü.
'YAŞINA UYGUN DEĞİL'
Başta Aleyna olmak üzere 18 yaş altı çocukların içkili bu tür mekanlarda çalıştırılmaması için denetimlerin artırılması uyarısı yapıldı. Aile ve Sosyal PolitikalarBakanı Fatma Betül Sayan KayaAleyna Tilki'nin henüz 16 yaşındabir çocuk olduğuna dikkat çekerek, "Televizyon yarışmasının ardından hızlı bir tanınırlık kazandı. Kendisine büyük ilgi var. Bu durum zaten yeterince zorlayıcıyken bunun üzerine bir de yaşına uygun olmayan mekanlarda sahneye çıkması hiçbir açıdan doğru değildir" dedi.
PSİKOLOJİSİ BOZULUR Aleyna'nın doğru yönlendirmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutmayalım ki; Aleyna henüz ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişimini tamamlamamış bir çocuk. Kişilik olarak yeterliolgunluğa ulaşmadanbu tür ortamlardaçalışmak, çocuklarüzerinde tedavisizor hasarlarasebep olabilir.Bu konuda ailelerinve sosyal çevrenindesteği de çokönemli. Herkesin Aleyna'nın henüz bir çocuk olduğunu aklından çıkarmadan, onun uzun vadedeki iyiliğini düşünerek hareket etmesi gerekiyor."
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Sorun sadece Aleynanın şahsı değil, çevirdiği klip ve faaliyetleri çocukların cinsel çağrışım uyandırması sebebiyle yasaklanmalı. Mia Goth yirmi yaşında olmasına rağmen çocuk izlenimi uyandırdığı ve cinsel çağrışım uyandırdığı için prada reklamları ingilterede yasaklanmıştı. Gençlere kötü örnek olmaması ve pedofili suçlarının yaygınlaşmaması için tüm tv dizileri sıkı denetimden geçmeli. Malesef televizyon dizilerinde de liseli çocukların evlilik dışı ilişkilerinin olması normal gibi gösterilip özendiriliyor.
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