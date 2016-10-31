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Aleyna komisyonu

16 yaşındaki liseli larda sahneye çıktı, ortalık karıştı. Devlet duruma el attı. İlgili tüm birimler bir araya geldi, komisyon kuruldu

Aleyna komisyonu
Ailesinin izniyle larda şarkı söyleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi tartışması sürüyor. Bir yarışmaya katıldıktan sonra 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna, imzaladığı sözleşme gereği bu ayın sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli gece kulüplerinde sahneye çıkmaya devam edecek. Aleyna'nın henüz 16 yaşında bir çocuk olduğu için gece çalıştırılması ve imzaladığı sözleşme mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kuruldu. Sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglardan oluşan komisyon, Aleyna'nın kendisine uygun olmayan ve kapsamına giren mekanlarda sahne almaması için ilgili tüm kurumları uyardı. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı uzmanları ile görüşüldü.

'YAŞINA UYGUN DEĞİL'
Başta Aleyna olmak üzere 18 yaş altı çocukların içkili bu tür mekanlarda çalıştırılmaması için denetimlerin artırılması uyarısı yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Aleyna Tilki'nin henüz 16 yaşında bir çocuk olduğuna dikkat çekerek, "Televizyon yarışmasının ardından hızlı bir tanınırlık kazandı. Kendisine büyük ilgi var. Bu durum zaten yeterince zorlayıcıyken bunun üzerine bir de yaşına uygun olmayan mekanlarda sahneye çıkması hiçbir açıdan doğru değildir" dedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULUR
Aleyna'nın doğru yönlendirmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutmayalım ki; Aleyna henüz ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişimini tamamlamamış bir çocuk. Kişilik olarak yeterli olgunluğa ulaşmadan bu tür ortamlarda çalışmak, çocuklar üzerinde tedavisi zor hasarlara sebep olabilir. Bu konuda ailelerin ve sosyal çevrenin desteği de çok önemli. Herkesin Aleyna'nın henüz bir çocuk olduğunu aklından çıkarmadan, onun uzun vadedeki iyiliğini düşünerek hareket etmesi gerekiyor."

SAFURE CANTÜRK
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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patriot patriot

Sorun sadece Aleynanın şahsı değil, çevirdiği klip ve faaliyetleri çocukların cinsel çağrışım uyandırması sebebiyle yasaklanmalı. Mia Goth yirmi yaşında olmasına rağmen çocuk izlenimi uyandırdığı ve cinsel çağrışım uyandırdığı için prada reklamları ingilterede yasaklanmıştı. Gençlere kötü örnek olmaması ve pedofili suçlarının yaygınlaşmaması için tüm tv dizileri sıkı denetimden geçmeli. Malesef televizyon dizilerinde de liseli çocukların evlilik dışı ilişkilerinin olması normal gibi gösterilip özendiriliyor.

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cevapla 31.10.2016 02:42
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