Acılar şahlandı

KAYA AİLESİ ŞOKTA
Şanlıurfalı at yetiştiricisi ve şampiyon jokeylerin çıktığı Kaya Ailesi'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar yarış camiasında şok etkisi yarattı. Geçen ay, Ankara'da yapılan bir koşuda ünlü jokey Ömer Kaya, devrilen atının altında kalarak ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi. Komaya giren Ömer Kaya tüm çabalara rağmen, kurtarılamadı. Jokey Ömer Kaya'nın hemen ardından, 27 Ekim Perşembe günü ağabey Remazan Kaya kardeşiyle aynı kaderi paylaştı. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde bir dava sonrası otururken avukatının üzerine yığılan Remazan Kaya, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Kaya'nın beyin kanaması geçirdiğini ve uyutulması gerektiğini söyledi. Ağabeylerinin durumunu öğrenen jokey Selim Kaya ile kardeşi Mehmet Kaya hastaneye koştu.
TATLI DEVREYE GİRDİ
Kaya Ailesi'nin hemşehrisi ve İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı da hastaneye giderek bilgi aldı. Tatlı'nın müdahalesiyle bugün çekilecek tomografi Cumartesi günü çekildi. Ahmet Tatlı, babasını kurtaran Prof. Dr. İlhan Elmacı ile görüştü. Prof. Dr. Elmacı'nın isteği üzerine özel bir hastaneye götürülen Remazan Kaya, Prof. Dr. Fatihhan Bölükbaşı ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında Kaya'nın beynindeki kanamadan dolayı basınç oluştuğu, bu basıncın giderilmesi için kafatasından bir parçanın geçici olarak alınarak karın bölgesine yapıştırıldığı, bir süre uyutulacağı açıklandı. Aile, iyi haberleri beklemeye başladı.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Jokey Selim Kaya ile kardeşi Mehmet Kaya, ağabeylerinin başından ayrılmıyor. Perşembe gününden bu yana hastanede nöbet tutan Kaya kardeşler, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Kaya ailesi, herkesten ağabeyleri için dua beklediklerini söylüyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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almayın milletin ahını cıkar aheste aheste ne güzel söylenmiiş bir söz ne ocaklar yıktınız ne aileler yaktınız allah yedirirmi sizin gibilere darısı selim kayaynın başına ...
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