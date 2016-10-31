6 imamdan darbe şifresi

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin SAT-SAS ve Kurtarma Sualtı Grup Komutanlığı'nda görevli askeri personele yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da yürütülen soruşturmada darbeden 2 gün önce SAT komandolarına darbe talimatı veren 6 sivil imam tespit etti.

KOŞULSUZ İTAAT EDİN

İmamlar Orçun Zennun Süle, Fatih Dursun, Ebubekir Atabey, Süleymen Mustafa Gümüş, Enes Hozan Salih Çeliksoydan'ın her birinin kendine ait SAT-SAS grupları olduğu, 15 Temmuz'dan 2 gün önce askerleri evlerinde toplayarak darbe talimatı verdikleri, bazı komutanları alıkoymalarını istedikleri ortaya çıktı. İmamların askerlere 'Kemal'i tanıyor musun?' parolasıyla gelen her talimatı koşulsuz yerine getirmeleri istendi.

TERS PSİKOLOJİ YÖNTEMİ

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin D. ifadesinde Vehbi olarak bildiği abinin darbe gecesi Ümraniye'deki evinde buluştuklarını "SAT'çılara 'Yarın sizi tutuklayacaklar veya bu akşam da olabilir' dedi. Bize ters psikoloji uyguladılar."

HAYATİ BİR GÖREV VAR

Su Altı Savunma (SAS) komandosu Astsubay Ahmet G. ise ifadesinde, "Adil isminde sivil bir tanıdığım 14 Temmuz günü bana 'Askeri bir personelin hayatı boyunca göremeyeceği bir görev var' dedi. Ben de kabul ettim. 15 Temmuz günü için izin aldım" demişti. Ahmet G.'nin, Adil dediği kişinin firari Adil Öksüz olduğu değerlendiriliyor.