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4 tonluk facia

4 tonluk facia
Muğla'da önceki gün bir inşaat şirketinde makinesi operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Mustafa Ünüvar, forklift ile taşıdığı inşaat malzemelerini boşlalttıktan sonra dönüş yolunda rampa inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yolun sağ tarafına devrildi. 4 ton ağırlığın altına kalan talihsiz adam feci şekilde hayatını kaybetti. Ünüvar'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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