28 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin geçen hafta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terör saldırısı engellendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu süredeki operasyonlar ve hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 5 terörist yakalandı. Bölücü terör örgütü üyesi 7 kişi ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, jandarma özel harekat ve jandarma komando birlikleri tarafından 4'ü büyük çaplı 611 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda teröristlerce tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile terör örgütünce kullanılan 19 sığınak/barınak imha edildi. Güvenlik güçleri biri bombalı saldırı olmak üzere 3 terör eylemini engelledi, 177 ton amonyum nitrat, 500 gram C4, 8 kilogram A4 patlayıcı, 22'si ağır ve uzun namlulu 43 silah, 9 roketatar, 118 el bombası ele geçirdi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 298 kişi gözaltına alındı.

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