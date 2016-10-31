26 ilde dev FETÖ operasyonu!

Uşak merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Uşak Üniversitesinde 2010-2014 yılları arasında eğitim gören ve FETÖ'ye üye oldukları ve şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si polisteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 16'sı da sağlık kontrolünün ardından, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye götürüldü.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Uşak merkezli 26 ilde 21 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alınmıştı.