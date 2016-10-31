2 bin 400 hesap donduruldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve El Kaide ile mücadelenin bilançosunu açıkladı. Ağbal, FETÖ'yle bağlantılı olup mal varlıkları dondurulanların sayısının 2 bine yaklaştığını belirtirken, DEAŞ, El Kaide ile bağlantılı yaklaşık 400 kişi ve 80'i aşkın kuruluşun da mal varlığının dondurulduğunu bildirdi. Bakan Ağbal, "Bankalar şüpheli işlemleriMASAK'a bildiriyor, savcılıklarasuç duyurusunda bulunuluyor. Önüme her gün imza geliyor. Şu anda bin-2 bin civarında hesap dondurulmuş durumda" dedi.
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