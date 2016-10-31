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2 bin 400 donduruldu

2 bin 400 hesap donduruldu
Maliye Bakanı , terör örgütleri , DEAŞ ve ile mücadelenin bilançosunu açıkladı. Ağbal, FETÖ'yle bağlantılı olup mal varlıkları dondurulanların sayısının 2 bine yaklaştığını belirtirken, DEAŞ, El Kaide ile bağlantılı yaklaşık 400 kişi ve 80'i aşkın kuruluşun da mal varlığının dondurulduğunu bildirdi. Bakan Ağbal, "Bankalar şüpheli işlemleri MASAK'a bildiriyor, savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor. Önüme her gün imza geliyor. Şu anda bin-2 bin civarında dondurulmuş durumda" dedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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