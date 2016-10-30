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Yeni

Yeni ByLock ‘Cover me’
FETÖ, hain emellerini gerçekleştirmek için gizli haberleşme programı ve Eagle kullandı. Ancak planları deşifre olunca çteröristlerin yeni bir haberleşme olan 'Cover Me' programını kullandıkları ortaya çıktı. Haberleşme sisteminde yazışmaların sadece iki kişi arasında karşılıklı şifreli onaylarla yapıldığı, okunan mesajın 5 saniye içerisinde otomatik olarak silindiği saptandı.

FATİH ŞENDİL
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