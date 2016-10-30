Yeni Anayasa için tarih verdi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop Başkanlık sistemini içeren Yeni Anayasa düzenlemesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Teklifin meclise geliş takvimi ve nasıl bir anayasa sorularına yanıt veren Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

ÇALIŞMALARA BAŞBAKAN BAŞKANLIK EDİYOR

Yeni Anayasa çalışmalarımız Başbakan'ımızın başkanlığında yürüyor. Birden fazla ekip oluşmuş da ayrı çalışıyorlar gibi bir durum yok. Bu işlerle ilgilenen, "Katkı yapmalıyız" diye düşünen arkadaşlar var. Onlarınki yan çalışmalar, danışma çalışmaları...

MECLİSE NE ZAMAN GELİYOR?

Net tarih söylersem sıkıntı olur! Teklifimizle ilgili çalışmaların kabası bitti. İnce işçilikler ve bazı siyasi tercihler yapmak lazım. Benim kanaatim, azami artı-eksi 10 gün içinde Meclis'e böyle bir teklif verebilmek mümkün. Ondan sonraki süreçle ilgili bir takvim vermek zor. Bütçe görüşmeleri aralık ayında yapılacak. İçtüzüğe göre o sırada Meclis'te başka bir konu görüşülemez. Teklifimizin önce TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi lazım. Teamüllere göre bütçe sırasında komisyonlar da başka konuda çalışmıyor ama öncesinde kasım ayı var,o sırada görüşülebilir. Bizi etkileyen bir başka takvim daha var. Meclis'te görüşülmüş, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış değişiklik önerilerinin Resmi Gazete'de yayımlandıktan 60 gün sonraki ilk pazar gününde referandum yapılması lazım. Bu parametrelere baktığınız zaman, artı-eksi 10 gün içinde getirebiliriz.

AK PARTİ 2003'TEN BERİ BAŞKANLIK DİYOR

Bizim düşündüğümüz sistem başkanlık. Bunu Sayın Erdoğan, ilk kez 2003'te bir televizyon programında dillendirmişti. O tarihten bu yana AK Parti'nin görüşü başkanlıktır. Çalışmalarımız da bunun üzerine kurulu.

'YÜZDE 90 ORANINDA ABD MODELİ GİBİ OLACAK'

Habertürk'ün haberine göre; Getireceğiniz modele ''Türk tipi başkanlık'' diyorsunuz ama dünyadaki hangi başkanlık modeline daha yakın olacak? Önerdiğimiz model, çok büyük oranda ABD'ninki gibi olabilir. "Türk tipi" derken o modelden farklılaşan hususları ifade ediyoruz. ABD'dekinden farklı olarak biz federal değil, üniter başkanlık ve tek meclis öneriyoruz. Bir de doğrudan tek derecede seçim olacak. Bazı atamalarla ilgili farklar da olabilir. Bunun dışında ABDsistemine yüzde 90 oranda benziyor diyebilirim.