Yaşayan hazine

Karadeniz insanı bu kez fıkralarıyla değil, büyük bir başarıyla gündeme geldi. Rizeli şair Osman Efendioğlu, UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazineleri' listesine girdi. 70 yıldır şairlik yaptığını söyleyen Efendioğlu, "Bu benim ve Rize için büyük bir onurdur. Biz ölür gideriz, yarınlarda bu konuşulur" dedi. Atma türkünün önemli bir kültür olduğuna dikkat çeken Efendioğlu şöyle konuştu: "Atma türkü esasında laf atma, hiciv, nükte, şaka, kinaye ve kur gibi oluşumları bünyesinde taşır. Tema ile kafiye arasında varyasyonu dönüşümlü olarak gerçekleştiren bir türkü türüdür ve genel merkezi Rize'dir. Başka yerde atma türkü yoktur. Ezbere bildiğim eski türkülerin sayısı 200 dolayındadır. Yazdıklarımın sayısını ben de bilmiyorum. Hepsini bir kitapta toplamak için çalışıyoruz."