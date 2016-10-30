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Vahşetin böylesi

’a giden vatandaşlar gözlerine inanamadı. Belediyenin kurduğu evi kan gölüne dönmüştü... Kedilerden biri bıçaklanarak, biri suda boğularak, diğeri de yakılarak öldürülmüş halde bulundu!

Vahşetin böylesi
Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü manzara kana bulandı. Belediyenin kurduğu Düden Park Kedievi'ne sabah yiyecek götüren hayvanseverler vahşetle karşılaştı. Daha önce bir nin yakılarak telef edildiği, geçen hafta ise bir diğerinin tecavüz edilerek öldürüldüğü parkta, dün sabah 3 kedinin daha cesedi bulundu. Her gün hayvanseverlerin mama getirdiği ve zaman geçirdiği kedi evinde, bir kedi yakılmış, biri suda boğulmuş, diğeri de bıçaklanarak öldürülmüş haldeydi. Karşılaştığı manzarayı 'Tam anlamıyla vahşet' olarak niteleyen hayvansever Ajda Babacan, "Siyah bir kediyi yakmışlar. Bir metre ötede gördüm, boğulmuş bir kedi, çıkardık sudan, canlı canlı suya atılmış ve şişmiş. Tekrar bir tane gördük, o da bıçaklanmış. Sanırım iki yerinden. Daha 10 gün öncesinde tecavüze uğramış bir kedi vardı. 'ın hiçbir emniyeti, güvenliği yok. Belediyeden, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

TECAVÜZ ETMİŞLERDİ
Gündüz hayvanseverlerin, çocukların parka gelerek kedilerle zaman geçirdiğini belirten Babacan, "Dün hiçbir şey yoktu ama bu sabah geldiğimizde bambaşka manzarayla karşılaşıyoruz. Ölü kediler yakılmış. İşkence ediyorlar. Hiçbir güvenlik yok, kamera, aydınlatma yok. Gece güvenli değil" diye konuştu. Parktaki kedileri sürekli besleyen Yana Kral ise son haftalarda karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Geçen hafta tecavüz edilerek öldürülmüş bir kedi bulduklarını kaydeden Yana Kral, "Şimdi bıçaklamışlar, yakmışlar, dayanamıyoruz artık. O kadar denge kaybeden insanlar burada dolaşıyor buna bir çözüm bulmak istiyoruz.

Özellikle hafta sonu çocukların ve ailelerin uğrak yeri olan Düden Parkı'ndaki manzara herkesin kanını dondurdu. Kedilere mama vermeye giden hayvanseverler dehşete kapıldı. Vatandaşlar "Bir canlıya bunu yapan caniler aramızda dolaşıyor" diyerek tepki gösterdi.
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