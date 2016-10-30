Vahşetin böylesi

AntalyaDüden Park’a giden vatandaşlar gözlerine inanamadı. Belediyenin kurduğu kedi evi kan gölüne dönmüştü... Kedilerden biri bıçaklanarak, biri suda boğularak, diğeri de yakılarak öldürülmüş halde bulundu!
Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği DüdenŞelalesi'nin denize döküldüğümanzara kana bulandı.Belediyenin kurduğu DüdenPark Kedievi'ne sabah yiyecekgötüren hayvanseverler vahşetlekarşılaştı. Daha önce bir kedinin yakılarak telef edildiği, geçen hafta ise bir diğerinin tecavüz edilerek öldürüldüğü parkta, dün sabah 3 kedinin daha cesedi bulundu. Her gün hayvanseverlerin mama getirdiği ve zaman geçirdiği kedi evinde, bir kedi yakılmış, biri suda boğulmuş, diğeri de bıçaklanarak öldürülmüş haldeydi. Karşılaştığı manzarayı 'Tam anlamıyla vahşet' olarak niteleyen hayvansever Ajda Babacan, "Siyah bir kediyi yakmışlar. Bir metre ötede gördüm, boğulmuş bir kedi, çıkardık sudan, canlı canlı suya atılmış ve şişmiş. Tekrar bir tane gördük, o da bıçaklanmış. Sanırım iki yerinden. Daha 10 gün öncesinde tecavüze uğramış bir kedi vardı. Düden Park'ın hiçbir emniyeti, güvenliği yok. Belediyeden, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
TECAVÜZ ETMİŞLERDİ
Gündüz hayvanseverlerin, çocukların parka gelerek kedilerle zaman geçirdiğini belirten Babacan, "Dün hiçbir şey yoktu ama busabah geldiğimizde bambaşkamanzarayla karşılaşıyoruz.Ölü kediler yakılmış. İşkenceediyorlar. Hiçbirgüvenlik yok, kamera,aydınlatma yok. Gecegüvenlideğil" diye konuştu. Parktaki kedileri sürekli besleyen Yana Kral ise son haftalarda karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Geçenhafta tecavüz edilereköldürülmüş bir kedibulduklarını kaydedenYana Kral, "Şimdi bıçaklamışlar, yakmışlar, dayanamıyoruz artık. O kadar denge kaybeden insanlar burada dolaşıyor buna bir çözüm bulmak istiyoruz.
Özellikle hafta sonu çocukların ve ailelerin uğrak yeri olan Düden Parkı'ndaki manzara herkesin kanını dondurdu. Kedilere mama vermeye giden hayvanseverler dehşete kapıldı. Vatandaşlar "Bir canlıya bunu yapan caniler aramızda dolaşıyor" diyerek tepki gösterdi.
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