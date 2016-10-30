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Trabzonspor-Rizespor

Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Karadeniz derbisinde ilk 11ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayaacak, zorlu maçta Halil Unlu Meler düdük çalacak.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, N'Doye

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Ümit, Oboabona, Petrucci, Dhurgham İsmael, Orhan, Robin Yalçın, Jantscher, Ahmet, Kweuke, Oğulcan
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 15:37
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