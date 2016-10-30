Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayaacak, zorlu maçta Halil Unlu Meler düdük çalacak.
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, N'Doye
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Ümit, Oboabona, Petrucci, Dhurgham İsmael, Orhan, Robin Yalçın, Jantscher, Ahmet, Kweuke, Oğulcan
Trabzonspor-Rizespor
Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Etiketler: Trabzonspor-Çaykur Rizespor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.