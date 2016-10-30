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Taklacı vurgunu

Güvercin tutkunu veznedar , tam 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Yakalanacağını anlayınca da, bankadaki arkadaşlarına, ‘Birazdan geliyorum’ diyerek kayıplara karıştı

Taklacı vurgunu
İzmir'in ilçesindeki bir bankada veznedar olarak çalışan Nevzat Ak (37) zimmetine geçirdiği 2 milyon lirayla ortadan kayboldu. Banka yetkilileri, 8 yıldır veznedarlık yapan evli bir çocuk babası Nevzat Ak'ın zimmetine 2 milyon lira geçirdiğini belirledi. Hesaplardaki usulsüzlükleri tespit eden yetkililer, 'a bilgi vermeden hakkında soruşturma ve inceleme başlattı. Ancak durumun farkına varan Ak, 24 Ekim günü saat 11.00 sıralarında 'Birazdan geliyorum' diyerek bankadan ayrıldı.

15 GÜNDE İŞİNİ BİTİRDİ
Banka görevlileri hesaplarda yaptığı detaylı incelemede son 15 gün içinde 2 milyon lira nakit paranın veznede bulunmadığını belirledi. Banka yetkilileri, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Nevzat Ak hakkında suç duyurusunda bulundu. Cep telefonlarını kapatıp, kayıplara karışan Nevzat Ak'ın eşi Sevin Ak'ın da polise giderek kocası hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Emniyet görevlileri yaptığı araştırma sonucunda vurgun yapan Ak'ın herhangi bir otele kayıt yaptırmadığını ve yurt dışına çıkış yapmadığını belirledi. Nevzat Ak'ın Torbalı'da 3 bine yakın süs güvercini beslediği ve satışını yaptığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ile geride bıraktığı eşi Ak'ı her yerde arıyor.

CEYHAN TORLAK
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