Taklacı vurgunu

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir bankada veznedar olarak çalışan Nevzat Ak(37) zimmetine geçirdiği 2 milyon liraylaortadan kayboldu. Banka yetkilileri, 8 yıldır veznedarlık yapan evli bir çocukbabası Nevzat Ak'ın zimmetine 2 milyonlira geçirdiğini belirledi. Hesaplardaki usulsüzlükleri tespit eden yetkililer, Nevzat Ak'a bilgi vermeden hakkında soruşturma ve inceleme başlattı. Ancak durumun farkına varan Ak, 24 Ekimgünü saat 11.00 sıralarında 'Birazdangeliyorum' diyerek bankadan ayrıldı.
15 GÜNDE İŞİNİ BİTİRDİ
Banka görevlileri hesaplarda yaptığı detaylı incelemede son 15 gün içinde 2milyon lira nakit paranın veznede bulunmadığını belirledi. Banka yetkilileri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Nevzat Ak hakkında suç duyurusunda bulundu. Cep telefonlarını kapatıp, kayıplara karışan Nevzat Ak'ın eşi Sevin Ak'ında polise giderek kocası hakkında kayıpbaşvurusunda bulunduğu öğrenildi. Emniyet görevlileri yaptığı araştırma sonucunda vurgun yapan Ak'ın herhangi bir otelekayıt yaptırmadığını ve yurt dışınaçıkış yapmadığını belirledi. Nevzat Ak'ın Torbalı'da 3 bine yakın süs güvercinibeslediği ve satışını yaptığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ile geride bıraktığı eşiAk'ı her yerde arıyor.
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