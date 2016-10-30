Suriye sınırına askeri sevkiyat

İslahiye 106. Topçu Alayından Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde bulunan sınır birliklerine zırhlı araç, 8 tank, askeri personel ve askeri malzemeler, polis ve askerlerden oluşan eskortla sevk edildi.
Gönderilen zırhlı araçların, Cerablus bölgesindeki DEAŞ'a yönelik temizleme operasyonunda kullanılacağı belirtildi.
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