Suriye sınırına askeri sevkiyat

İslahiye 106. Topçu Alayından Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde bulunan sınır birliklerine zırhlı araç, 8 tank, askeri personel ve askeri malzemeler, polis ve askerlerden oluşan eskortla sevk edildi.

Gönderilen zırhlı araçların, Cerablus bölgesindeki DEAŞ'a yönelik temizleme operasyonunda kullanılacağı belirtildi.



