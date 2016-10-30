  1. Şehidimizin kanı yerde kalmadı

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'in İslahiye ilçesinden Oğuzeli ve Karkamış'taki sınır bölgesindeki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel sevki gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İslahiye 106. Topçu Alayından nda bulunan 'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde bulunan sınır birliklerine zırhlı araç, 8 tank, askeri personel ve askeri malzemeler, polis ve askerlerden oluşan eskortla sevk edildi.

Gönderilen zırhlı araçların, Cerablus bölgesindeki DEAŞ'a yönelik temizleme operasyonunda kullanılacağı belirtildi.

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  • 30 Ekim 2016, Pazar 18:31
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