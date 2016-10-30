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Sünger gibi emdiler!

56 yaşındaki engelli vatandaşa ünlü bir televizyon programının adını verip ‘Evinizi yenileyeceğiz’ dediler. Kayıt yaptırmak için istenilen 270 TL’yi yatırdı. Evine kameralar ve ustalar değil küçük bir sünger geldi...

Sünger gibi emdiler!
Kayseri'de bacaklarından engelli (56) dolandırıcıların tuzağına düştü, dünyanın en pahalı süngerini aldı. Bulut, "İç Anadolu Bölgesi'nde noter huzurunda yapılan çekilişte sizin adınız çekti. Evinizin tadilatını yapacağız. Evinizin iç ve dış cephe fotoğraflarını çekerek bize gönderin. Kargo ile size belge göndereceğiz, sadece 270 TL ödeyeceksiniz" diyerek yaklaşık 5 ay önce kendisini telefonla arayan dolandırıcılar tarafından kandırıldığını söyledi. Daha önce televizyon programı ile ilgili herhangi bir başvuru yapmadığını belirten Yusuf Bulut, kargo ile kendisine gelen evraklara ödeme yaptıktan sonra, paketin içinden sünger çıktığını ifade etti. Talihsiz adam kendisine verilen telefon numarasından aradığı dolandırıcıların, sürekli tadilatı ertelemesi ve telefonlarına yanıt vermemeleri ile dolandırıldığını anladığını belirtti. Bulut, "Programın yapıldığı televizyon kanalına da gittim. Ama kanaldakiler bana böyle bir çekim yapılmadığını söyledi. Sonra Tüketiciler Birliği'ne ulaştım. 5 aydır mağdurum" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin de, daha önce 'Dünyanın en pahalı süngeri' şeklinde, başka bir mağdurun haberinin yapılmasına aracılık ettiklerini hatırlatarak, ilgili televizyon kanalları tarafından herhangi bir önlem alınmadığı takdirde yasal yollara başvuracaklarını dile getirdi. Yine 'de Ş.D., mutfağının yapılması için internetten başvuru yapmıştı. Dolandırıcılar 269 lira ödeyen vatandaşa sünger göndermişlerdi.
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