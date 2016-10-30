Soğuk hava kapıda

Meteoroloji uyardı yarından itibaren yurdun büyük bir bölümü soğukhava dalgasının etksi altına girecek. Sıcaklık hissedilir derecede düşecek.Yurtta görülecek kuvvetli yağışlar,yüksek kesimlerde kar şeklindeolacak. İç kesimlerde de sıcaklıklargece saatlerinde sıfır dereceninaltına düşecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis ve Sivas çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu olacak.
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