  1. Kokusu çıktı !
  2. Yoksulluğun resmi

kapıda

Soğuk hava kapıda
Meteoroloji uyardı yarından itibaren yurdun büyük bir bölümü dalgasının etksi altına girecek. Sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Yurtta görülecek kuvvetli yağışlar, yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. İç kesimlerde de sıcaklıklar gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis ve Sivas çevreleri lı, diğer yerler parçalı bulutlu olacak.
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