Şiirleriyle engelleri aştı

Elazığlı Emirhan Işık'ın (23) hayatı 11 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu değişti. Okuldan eve dönerken bir minibüsünçarpması sonucu ağır yaralanan Işık,5.5 ay yoğun bakımda verdiği yaşammücadelesini kazandı. Ancak iki elinin işlevini de yüksek oranda kaybetti. Hayattan kopmayan engelli genç, baş parmağı ile şiir yazmaya başladı. Işık, şiirlerini "Özlem Çiçekleri" isimli kitabında topladığını belirtti. Kazadan sonra şiirle hayata tutunduğunu söyleyen genç şair, "Binden fazla şiirim var. Ayrıca roman yazıyorum. Romanım da çok yakında bitmiş olacak" dedi.
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