  1. Gizemli mide
  2. Vatana kaçış operasyonu

leriyle engelleri aştı

Şiirleriyle engelleri aştı
'ın (23) hayatı 11 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu değişti. Okuldan eve dönerken bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Işık, 5.5 ay yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Ancak iki elinin işlevini de yüksek oranda kaybetti. Hayattan kopmayan engelli genç, baş parmağı ile yazmaya başladı. Işık, şiirlerini "Özlem Çiçekleri" isimli kitabında topladığını belirtti. Kazadan sonra şiirle hayata tutunduğunu söyleyen genç şair, "Binden fazla şiirim var. Ayrıca roman yazıyorum. Romanım da çok yakında bitmiş olacak" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar