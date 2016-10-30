Şifre videoda

Örgütün himmet ve kurban bağışlarından gizli yazışmaları, belgelerine, tüm kamu personeli fişleme kayıtlarına kadar yazışmaların yer aldığı programa bazı örgüt elemanlarının Fetullah Gülen'in görüntülerinin yüklendiği Youtube'taki konuşmalarının linklerini şifre olarak kullandıkları da saptandı. İnternet bağlantıları yok İnternet bağlantısı olmayan bilgisayarda açılması gereken programın, şifresinin tek bir karakterinin bile yanlış girilmesi durumunda anında içerisindeki bilgileri sildiği, açılsa bile bu kayıtların bulunamadığı tespit edildi. Söz konusu kayıtların olası silinme olasılığına karşı tüm örgüt yöneticilerinin, mini SD kartlarda bu özel programı ve yedeklemeyi taşıdıkları, gizli tanığın itirafları arasında yer aldı. Bu programın açılmasıyla, içerisinde sadece örgüte ait para kayıtlarının yer almadığı, yine şifreli olarak girilen Word, Excel, Power Point program dosyalarının da bulunduğu ortaya çıktı. Programda, örgütün para kaynakları, kimlerden himmet ve kurban bağışı adı altında para toplandığı, bu paraların kimlere verildiği, Pensilvanya'ya nasıl transfer edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra programda örgüt yöneticilerinin bulundukları il ya da ilçelerdeki polis, asker, öğretmen
gibi kamu personeli ile vatandaşlara yönelik fişleme kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Gizli tanığın getirdiği kayıtlara göre toplanan yardımların yüzde 13'ünün Pensilvanya'ya, yüzde 30'unun örgütün etkin olduğu yabancı ülkelerin imamlarına, geri kalanlarının ise örgüte yakın ülke içindeki kurumlara dağıtılmasının kurala bağlandığı tespit edildi.
* Şifrelerin kırılmasıyla bulunan belgelerde örgüt üyelerine aktarılan para tutanakları ele geçirildi.
ŞÜKÜR LOKMASI
Polis teşkilatındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün mağduru olduklarını söyleyen bir grup polis, "Artık emniyet teşkilatı fabrika ayarlarına döndü" diyerek, şükür lokması dağıttı. Emekli edilmiş veya açığa alınarak, davası süren polislerin çoğunlukta olduğu grup, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gayrettepe Yerleşkesi önünde saat 13.30'da toplandı. Polisler, çevredekilere lokma dağıttı, görevdeki meslektaşlarına da lokma götürdüler.
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