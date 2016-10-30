Şehidimizin kanı yerde kalmadı

TSK, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bölgeye çok namlulu roketatar ve topçu atışlarıyla açılan ateş sonucunda ilk tespitlere göre 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 1'inci Komando Tugayı unsurlarına Irak'ın kuzeyinden teröristlerce havan ateşi yapıldığını ve bu ateş sonucunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen hava taarruzlarına ilave olarak aynı bölgeye çok namlulu roketatar ve topçu atışlarının yapıldığı ve bu atışların sonucunda ilk tespitlere göre 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
HAKKARİ'DE 476 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çukurca'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 342, Hakkari genelinde ise toplam 476 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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