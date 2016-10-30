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den ‘ananas’ turu

Rektörden ‘ananas’ turu
Gülen'in 'ananas' mesajıyla duyurduğu Uganda'nın 'cü lerin uğrak yeri olduğu anlaşıldı. Yürütülen soruşturmalarda teröristlerin devletin imkanlarını nasıl örgüt için kullandıklarını ortaya çıktı. Son olarak FETÖ'den tutuklu eski Yalova Rektörü Niyazi Eruslu'nun, 2013 yılında teröristbaşı Gülen'den aldığı mesajla Uganda'ya ananas turuna çıktığı tespit edildi. Rektör'ün terör örgütü için yaptığı sehayetin masraflarını da bünyesinden karşıladığı öğrenildi.

SAFURE CANTÜRK
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