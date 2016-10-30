Rektörden ‘ananas’ turu

Gülen'in 'ananas' mesajıyla duyurduğu Uganda'nın FETÖ'cü rektörlerin uğrak yeri olduğu anlaşıldı. Yürütülen soruşturmalarda teröristlerin devletin imkanlarını nasıl örgüt için kullandıklarını ortaya çıktı. Son olarak FETÖ'den tutuklu eski Yalova Rektörü NiyaziEruslu'nun, 2013 yılında teröristbaşı Gülen'den aldığı mesajla Uganda'ya ananas turuna çıktığı tespit edildi. Rektör'ün terör örgütü için yaptığı sehayetin masraflarını da üniversite bünyesinden karşıladığı öğrenildi.
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