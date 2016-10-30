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Ölümcül ayrılık

Sevgilisinden ayrılan memuru Hasan Hüseyin Bozbay, bunalıma girdi. Otomobilde etti

Ölümcül ayrılık
Adana'da memuru Hasan Hüseyin Bozbey, sevgilisi G.D. ile bir süre önce ayrıldı. Genç kız başka bir kişiyle nişanlandı. Psikolojik sorunlar yaşayan Bozbey, bu nedenle bunalıma girdi. İkili önceki gün son kez konuşmak için buluştu. Polis memuru, G.D.'yi evine bıraktı. Bu sırada kızın yakınları, Hasan Hüseyin Bozbey'e saldırdı. Tartaklanan Bozbey, saldırganların elinden kurtulabilmek için tabancasını çıkartıp havaya ateş açtı. Ardından da otomobiline binerek uzaklaştı. Daha sonra da aracını ormanlık alana çekti. Bozbey, tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Polis memurunun cesedini, ormanlık alana gelen vatandaşlar ile arayan yakınları bulup polise haber verdi. 'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bozbey'in tabancası da otomobilin içinde bulundu.
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