Ölümcül ayrılık

Adana'da polis memuru HasanHüseyin Bozbey, sevgilisi G.D. ilebir süre önce ayrıldı. Genç kız başkabir kişiyle nişanlandı. Psikolojik sorunlaryaşayan Bozbey, bu nedenle bunalıma girdi.İkili önceki gün son kez konuşmak içinbuluştu. Polis memuru, G.D.'yi evine bıraktı.Bu sırada kızın yakınları, Hasan HüseyinBozbey'e saldırdı. Tartaklanan Bozbey,saldırganların elinden kurtulabilmekiçin tabancasını çıkartıp havaya ateşaçtı. Ardından da otomobiline binerekuzaklaştı. Daha sonra da aracını ormanlıkalana çekti. Bozbey, tabancasını başınadayayarak tetiği çekti. Polis memurununcesedini, ormanlık alana gelen vatandaşlarile arayan yakınları bulup polise haberverdi. Hasan Hüseyin Bozbey'in cesedi,kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiyapılmak üzere Adana Adli Tıp KurumuMorgu'na kaldırıldı. Bozbey'in tabancası daotomobilin içinde bulundu.
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