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Memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartı

Devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi.

Memurluğa girişte güvenlik soruşturması şartı

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğuna girmek için aranan şartlara "güvenlik soruşturması" maddesi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK'da, "Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler" başlığı altında devlet memurluğuna alınacaklara ilişkin düzenlemelere yer verildi

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI
Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı eklendi.

Ayrıca "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak" ise "bir daha atanamayacak şekilde devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller" kapsamına alındı.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 13:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan H&#252;seyin Yeter Hasan Hüseyin Yeter

İşte bu. Olması gereken bu.

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cevapla 30.10.2016 14:37
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