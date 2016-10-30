Mardin'in Kızıltepe ilçesinde AK Parti ilçe binası ve önündeki polis noktasına bir grup PKK'lı tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıdan sonra teröristler kaçarken, 3 polis yaralandı.
Kızıltepe ilçesinde eski Devlet Hastanesi caddesinde bulunan AK Parti ilçe binası ve önündeki polis notktasına bu akşam saat 21.50 sıralarında PKK'lı teröristlerce silahlı bomba atıldı, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik kulubesinde bulunan polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Parti binasında kimsenin bulunduğu saldırıda kısa süreli çatışmanın ardından teröristler olay yerinde kaçarken, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.