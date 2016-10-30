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'da toplam 63 gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında merkezli 17 ilde 71'i üsteğmen 73 un yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 63'e çıktı.

TSKda FETÖ temizliği

Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 17 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 71'i üsteğmen 73 u yakalamak için başlatılan operasyonlar sürüyor.

Polisin gözaltına aldığı şüpheli sayısının 63'e yükseldiği öğrenildi. Zanlıların ifadeleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde alınıyor.

Konya merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 27 Ekim'de, 71'i üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 11:25
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