Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 17 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 71'i üsteğmen 73 pilotu yakalamak için başlatılan operasyonlar sürüyor.
Polisin gözaltına aldığı şüpheli sayısının 63'e yükseldiği öğrenildi. Zanlıların ifadeleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde alınıyor.
Konya merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 27 Ekim'de, 71'i üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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