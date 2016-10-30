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su çıktı !

Kokusu çıktı !
Kocaeli'nin ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Cedit Mahallesi Goncagül Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, S.U. isimli bir kadının yaşadığı evden kötü kokular geldiği şikayetinde bulundu. Bunun üzerine, belirtilen adrese giden Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, evde çöp birikintileriyle karşılaştı. Ekipler, 5 saat süren çalışma sonucu söz konusu evden 2 kamyon çöp çıkardı.
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