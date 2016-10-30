Kasımpaşa’nın büyük aşkı

Mükerrem-Fahrettin Ergökşen çiftinin 45 yıllık aşk hikayesi İstanbul Kasımpaşa Tonoz'da başladı. Yaşları küçüktü ama kocaman yürekleri vardı. Aileleri evlenmelerine izin vermedi. Onlar da küçük yaşta kendi hayatlarını kurdu. Gelinlik ve damatlık giyemeyen çift, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki Toplu Nikah Şöleni'nde 45 yıllık özlemlerine son verdi. O yıllar kendisinin 16, eşininse 11 yaşında olduğunu söyleyen Fahrettin Ergökşen şöyle konuştu: "İkimiz de çocuğuz. Güngören'de kapısı bile olmayan bir gecekonduda 5 yıl oturduk. 5 yıl sonra nikah kıyabildik. Aşk her şeyden üstün çıktı. Bir gün eşimi TV'deki dizide gelinlik sahnesini izlerken dalmış halde gördüm. Eşime sürpriz yapmak istedim ve belediyenin kapısını çaldım. O gün harika bir duyguydu ve heyecan vericiydi."
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