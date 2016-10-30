İşte cumhur işte bayram

VATANDAŞTAN SEVGİ SELİ
Törenin sonunda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da el sallayarak vatandaşları selamladı. Bu arada Anıtkabir'de tören için özel hazırlık yapıldı. Çiçeklerle süslenen Anıtkabir'e büyük boy Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca, karanfillerden Türk bayrağının ve Atatürk portresinin yapıldığı bir tablo Anıtkabir'de yer aldı. Törende 81 ili temsilen 81 çocuk yer aldı. Anıtkabir, resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Yağışa rağmen çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti.
ADAM GİBİ ÖLELİM...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada 15 Temmuz ve dış siyaset mesajları vardı. Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye'de sıkıntımız mı var? Gidip kaynağında kendimiz çözeceğiz. Irak'ta sıkıntımız mı var? Meseleye bizatihi el atacağız. Terör örgütleri yola gelmiyor mu? Balyoz gibi tepelerine bineceğiz. AB bize verdiği sözleri tutmuyor mu? Kendi işimize bakacağız. Ekonomik olarak saldırıyorlar mı? Biz de hemen yeni pazarlar arayacağız. Devlet hassasiyetlerimizi dikkate almıyorlar mı? Biz de onları kaale almayacağız. 15 Temmuz asırlık cendereden çıkış yoludur. O gece gördük ki ne yaparsak yapalım, bize çelme takan, taş atan, yumruk vuran eksik olmayacak. Öyleyse bu mücadeleyi pısırık bir şekilde sağa sola yalpalayarak değil hedeflerimize kilitlenip yürüyerek vereceğiz. Kazanacaksak adam gibi kazancağız. Öleceksek adam gibi öleceğiz."
DEVLET ERKANI BİR ARADA
Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi. Devlet Bahçeli ise ilk kez Külliye'deki tebrik törenine katıldı.
ASKER DE ARANDI
Devlet erkanının Cumhuriyetin 93. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yapacağı ziyaret öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir'e gelen rütbeli askerlerin de arandığı görüldü. Öte yandan hassas burunlu köpekler tarafından ağaç dipleri ve saksılar didik didik arandı.
ANKARA
Kortejin en önünde Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere terörle mücadele gazileri ile Kıbrıs gazileri yer aldı. Gazilerin yer aldığı araçlarda ayrıca 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde yaralanan gazilerin de yer aldığı görüldü.
ELAZIĞ
Elazığ'daki kutlamalarda gaziler de yer aldı.
BURSA
Cumhuriyet Caddesi'nde kutlamalarda öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sundu.
ORDU
Karadeniz'deki "vosvos" tutkunları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet" konvoyu düzenledi. Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'daki vosvos kullanıcıları Ordu'da bir araya geldi.
İSTANBUL
Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni ve TCG Turgutreis Fırkateyni, bayram kapsamında ziyaret edildi.
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