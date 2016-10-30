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İşte cumhur işte

Cumhuriyet’in ilanının 93. yıl dönümü tüm Türkiye’de kutlandı. Milyonlarca vatandaş sokaklara akın ederken Başkent’te ın ilk adresi Anıtkabir oldu

İşte cumhur işte bayram
Cumhuriyet'in ilanının 93. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Başkent'te ise Anıtkabir her 29 Ekim'de olduğu gibi Cumhuriyet ı larının merkezi oldu. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniş, 93 yıl evvel Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiş (canlanmış) halidir" yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Ay Yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, bu sırada üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan şemsiyeyi kendisi taşıdı.



VATANDAŞTAN SEVGİ SELİ
Törenin sonunda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da el sallayarak vatandaşları selamladı. Bu arada Anıtkabir'de tören için özel hazırlık yapıldı. Çiçeklerle süslenen Anıtkabir'e büyük boy Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca, karanfillerden Türk bayrağının ve Atatürk portresinin yapıldığı bir tablo Anıtkabir'de yer aldı. Törende 81 ili temsilen 81 çocuk yer aldı. Anıtkabir, resmi törenin ardından ın ziyaretine açıldı. Yağışa rağmen çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti.

ADAM GİBİ ÖLELİM...
Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada 15 Temmuz ve dış siyaset mesajları vardı. Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye'de sıkıntımız mı var? Gidip kaynağında kendimiz çözeceğiz. Irak'ta sıkıntımız mı var? Meseleye bizatihi el atacağız. Terör örgütleri yola gelmiyor mu? Balyoz gibi tepelerine bineceğiz. AB bize verdiği sözleri tutmuyor mu? Kendi işimize bakacağız. Ekonomik olarak saldırıyorlar mı? Biz de hemen yeni pazarlar arayacağız. Devlet hassasiyetlerimizi dikkate almıyorlar mı? Biz de onları kaale almayacağız. 15 Temmuz asırlık cendereden çıkış yoludur. O gece gördük ki ne yaparsak yapalım, bize çelme takan, taş atan, yumruk vuran eksik olmayacak. Öyleyse bu mücadeleyi pısırık bir şekilde sağa sola yalpalayarak değil hedeflerimize kilitlenip yürüyerek vereceğiz. Kazanacaksak adam gibi kazancağız. Öleceksek adam gibi öleceğiz."



DEVLET ERKANI BİR ARADA
Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi. Devlet Bahçeli ise ilk kez Külliye'deki tebrik törenine katıldı.



ASKER DE ARANDI
Devlet erkanının Cumhuriyetin 93. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yapacağı ziyaret öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir'e gelen rütbeli askerlerin de arandığı görüldü. Öte yandan hassas burunlu köpekler tarafından ağaç dipleri ve saksılar didik didik arandı.



ANKARA
Kortejin en önünde Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere terörle mücadele gazileri ile Kıbrıs gazileri yer aldı. Gazilerin yer aldığı araçlarda ayrıca 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde yaralanan gazilerin de yer aldığı görüldü.



ELAZIĞ
'daki kutlamalarda gaziler de yer aldı.



BURSA
Cumhuriyet Caddesi'nde kutlamalarda öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sundu.



ORDU
Karadeniz'deki "vosvos" tutkunları, dolayısıyla "Cumhuriyet" konvoyu düzenledi. Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'daki vosvos kullanıcıları 'da bir araya geldi.



İSTANBUL
Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni ve TCG Turgutreis Fırkateyni, bayram kapsamında ziyaret edildi.
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