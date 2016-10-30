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HDP'li tutuklandı

Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili , terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Terör destekçisi HDPli eski vekil tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve önceki gün gözaltına alınan Özgür Kadın Kongresi (KJA) ve eski BDP Batman Milletvekili , örgüt üyeliği suçlamasıyla savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 21:58
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