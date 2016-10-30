Hakkari’de 3 şehit

Terör örgütü PKK, yine kalleş yüzünü gösterdi. Düzenlediği hain saldırıyla yine güvenlik güçlerimizi hedef seçti. Dün Hakkari Çukurca kırsalında operasyonda bulunan askeri time, teröristler havan topuyla saldırı düzenledi. Kalleş saldırıda Muhabere Onbaşı YılmazOğuzhan Kula, Jandarma Er Barbaros Yılmaz ve Jandarma Er Süleyman Aydındağ şehit düştü, 5 askerimiz yaralandı. Saldırı sonrası Avaşin-Basyan-Zap bölgesinde düzenlenenhava harekatı sonucunda 10PKK'lı etkisiz hale getirildi.1 Doçka uçaksavar mevzi ile 3 havan mevzi imha edildi. Kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri babaevlerine ateş düşerken Uşak'lı SüleymanAydındağ'ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.
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