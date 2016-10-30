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’de sında 3 düştü. Kalleş tuzağı kuran 10 terörist öldürüldü

Hakkari’de 3 şehit
Terör örgütü , yine kalleş yüzünü gösterdi. Düzenlediği hain yla yine güvenlik güçlerimizi hedef seçti. Dün Çukurca kırsalında operasyonda bulunan i time, teröristler havan topuyla saldırı düzenledi. Kalleş saldırıda Muhabere Onbaşı Yılmaz Oğuzhan Kula, Jandarma Er Barbaros Yılmaz ve Jandarma Er Süleyman Aydındağ düştü, 5 askerimiz yaralandı. Saldırı sonrası Avaşin-Basyan- Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi.1 Doçka uçaksavar mevzi ile 3 havan mevzi imha edildi. Kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri babaevlerine ateş düşerken Uşak'lı Süleyman Aydındağ'ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.
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