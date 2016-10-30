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mahkemeye sevk edildi

Gözaltında bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve , tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Gültan Kışanak hakkında tutuklama talebi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve , emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sona eren Anlı ve Kışanak, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 19:01
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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kenan kenan

halkı iç savaşa çağıran demirtaşı neden tutuklamıyorlar

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evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 20:10
Sabır K&#252;p&#252; Sabır Küpü

Sonunda terör havarilerinin cezalandırıldıklarını görmek bizlere nasip olacak mı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 20:06
adem ozdemır adem ozdemır

artık bu mıllete etdıklerınızın hesap verme zamanı geldı gecıyor yeter artık yeter bu mıllet sızı anladı şımdı dıyar bakırda temızlık ıscılerını tehtıt edıp sokaktakı coplerı toplattırmıyorsunuz pekı kıme zarar verıyorsunuz o yorede kımler yaşıyor kurd halkı pekı hanı kurdun hakkını arıyordunuz demekkı masalmış zaten hdpnın başındakıler pkk nın pyd nın hepsı dış guclerın taşorenlerısınız sızı kurd halkı anladı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 20:02
G&#246;khan Gökhan

Bu duydugum en güzel haber.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 19:53
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

oh

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 19:51
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