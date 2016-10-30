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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve
Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sona eren Anlı ve Kışanak, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
30 Ekim 2016, Pazar 19:01
kalan karakter 1000
halkı iç savaşa çağıran demirtaşı neden tutuklamıyorlar
Sonunda terör havarilerinin cezalandırıldıklarını görmek bizlere nasip olacak mı?
artık bu mıllete etdıklerınızın hesap verme zamanı geldı gecıyor yeter artık yeter bu mıllet sızı anladı şımdı dıyar bakırda temızlık ıscılerını tehtıt edıp sokaktakı coplerı toplattırmıyorsunuz pekı kıme zarar verıyorsunuz o yorede kımler yaşıyor kurd halkı pekı hanı kurdun hakkını arıyordunuz demekkı masalmış zaten hdpnın başındakıler pkk nın pyd nın hepsı dış guclerın taşorenlerısınız sızı kurd halkı anladı
Bu duydugum en güzel haber.
oh
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