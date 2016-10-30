Gültan Kışanak adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmaları çerçevesinde 5 gün önce gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, dün haklarındaki kısıtlılık kararının kaldırılmasının ardından avukatlarıyla görüştü. Sabaha kadar ifade veren Kışanak ve Anlı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kışanak'ın ifadesini polisin, Anlı'nın ifadesini ise jandarmanın aldığı öğrenildi.
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bence boşuna hapishaneyi meşgul etmesin en iyisi suçu sabit deyip kafasını koparın
atin hucreye geberene kadar kalsin
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