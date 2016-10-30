  1. Yeni Anayasa için tarih verdi

adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Fırat Anlı, adliyeye sevk edildi.

Gültan Kışanak adliyeye sevk edildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmaları çerçevesinde 5 gün önce gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Fırat Anlı, dün haklarındaki kısıtlılık kararının kaldırılmasının ardından avukatlarıyla görüştü. Sabaha kadar ifade veren Kışanak ve Anlı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kışanak'ın ifadesini polisin, Anlı'nın ifadesini ise jandarmanın aldığı öğrenildi.
Etiketler:
  • 30 Ekim 2016, Pazar 13:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
elm elm

bence boşuna hapishaneyi meşgul etmesin en iyisi suçu sabit deyip kafasını koparın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 15:10
memo memo

atin hucreye geberene kadar kalsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 13:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar