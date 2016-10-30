Gönlü zengin

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı Yukarı Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Ahmet Şehirli, devlete yük olmamak için ne yeşil kart kabul ediyor, ne yaşlılık aylığı ne de sosyal yardım. "Ben yaşayacağım kadaryaşadım, önemli olandevletin yaşaması" diyerek devlettenhakkı olduğu halde yaşlılık aylığıdahil sosyal yardımları kabul etmeyenŞehirli, "Dedemden gördüğüm şekildeyaşayarak doktora gitmiyorum. Dağdakendiliğinden otayan ineklerimizsayesinde aç açık da değiliz. Devlete yük olmaya gerek yok. En güzel zenginlik sağlık ve huzur zenginliği. Maddi zenginliğim olmadığı için devletimiz beni düşünmüş ama ben kendimce zengin olduğum için yeşil kart ve sosyal hakları istemedim" dedi.
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