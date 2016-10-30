  1. Sünger gibi emdiler!
  2. Gizemli mide

Gönlü zengin

Gönlü zengin
Aydın'ın İlçesi'ne bağlı Yukarı Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Ahmet Şehirli, devlete yük olmamak için ne yeşil kart kabul ediyor, ne yaşlılık aylığı ne de sosyal yardım. "Ben yaşayacağım kadar yaşadım, önemli olan devletin yaşaması" diyerek devletten hakkı olduğu halde yaşlılık aylığı dahil sosyal yardımları kabul etmeyen Şehirli, "Dedemden gördüğüm şekilde yaşayarak doktora gitmiyorum. Dağda kendiliğinden otayan ineklerimiz sayesinde aç açık da değiliz. Devlete yük olmaya gerek yok. En güzel zenginlik sağlık ve huzur zenginliği. Maddi zenginliğim olmadığı için devletimiz beni düşünmüş ama ben kendimce zengin olduğum için yeşil kart ve sosyal hakları istemedim" dedi.
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