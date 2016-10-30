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Gizemli mide

Gizemli mide
'da yaşayan 29 yaşındaki , geçen yıl aşırı kilolarından kurtulmak için harekete geçti. Doktorunun tavsiyesi üzerine tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ardından bıçak altına yattı. Ancak ameliyattan sonra fenalaştı. Midesindeki sızıntı nedeniyle ölümün eşiğine geldi. İstanbul ve Ankara'da geçirdiği operasyonlar sonunda midesi onarılamaz hale geldi. Bunun üzerine genç kadın 6 ay önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gitti. Burada ince bağırsaklarından mide yapılarak yeniden hayata bağlandı. Aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı geçirdiğini söyleyen Gizem Şentürk, şöyle konuştu: "Ameliyat sonrası 103 kilodan 53 kiloya geriledim. Şu an her şey iyi gidiyor. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum."
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