Gizemli mide

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Gizem Şentürk, geçen yıl aşırı kilolarından kurtulmak için harekete geçti. Doktorunun tavsiyesi üzerine tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ardından bıçak altına yattı. Ancak ameliyattansonra fenalaştı. Midesindeki sızıntı nedeniyleölümün eşiğine geldi. İstanbul veAnkara'da geçirdiği operasyonlar sonundamidesi onarılamaz hale geldi. Bunun üzerinegenç kadın 6 ay önce Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi'ne gitti. Burada incebağırsaklarından mide yapılarak yenidenhayata bağlandı. Aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı geçirdiğini söyleyen Gizem Şentürk, şöyle konuştu: "Ameliyat sonrası 103 kilodan 53 kiloya geriledim. Şu an her şey iyi gidiyor. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.