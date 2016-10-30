  1. Mardin'de AK Parti binasına hain saldırı
  2. Terör destekçisi HDP'li eski vekil tutuklandı

ve tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP'li Meclis Üyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak tutuklandı.

Gültan Kışanak ve yancısı tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve , emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgulaması sonrası mahkemeye sevk edilen Fırat Anlı ve Gültan Kışanak tutuklandı
Etiketler: ,
  • 30 Ekim 2016, Pazar 22:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar