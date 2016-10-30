15 Temmuz darbe sürecinden sonra İzmir'de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 267 sanık için bin 300 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamade, darbe gecesine ait önemli bilgilerin yanı sıra örgütün işleyişine, yönetimine ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Örgütün yönetim şemasının çıkartıldığı iddianamede, FETÖ'nün bünyesindeki elemanların yaşamlarını bile takip ettiği, onları değerlendirdiği, fişlediği saptandı. Örgüt üyeleri yaşam biçimlerine göre, 4 sınıfa ayrıldı. Namaz kılmayan, sigara içen, alkol alan, kız arkadaşı olanlara 1 puan verilirken, arada bir sigara içen, alkol alan ve namaz kılanlar 2 puan aldı. Namazı arada bir kaçıran, sigara, alkol almayan, kız arkadaşı olmayana 3 puan, namazlarını düzenli kılan, sohbetlere katılan, kitap okuyan, örgüt ideolojisini benimseyen, alkol, sigara kullanmayan, kız arkadaşı olmayan, örgütün söylemleri doğrultusunda hayatını şekillendiren itaatkar üyelerine ise, 4 tam puan verildiği aktarıldı. Bu değerlendirmeler sonrasında, dört dörtlük bulunan örgüt üyelerinin, en gizli ve asli görevlere atandığı, üstlerin emirlerini yerine getiren bu elemanların, kritik görevlere konulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra üçlük bir örgüt üyesine sıradan görevler verildiği, ikilik ve birlik örgüt üyelerine ise örgüt yapısı içerisinde herhangi bir görevin verilmediği, zaman içerisinde kendini değiştirebilen kişilerin puanlamalarının artırıldığı veya aksi yönde azaltıldığı, soruşturma sonrasında tespit edildi.

MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMİNDE DE BENZER YÖNTEM

Eleman seçiminde olduğu gibi, mütevelli heyeti üyesi seçiminde de benzer değerlendirmelerin yapıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede, bölge ve ilçe imamlarının talimatıyla mütevelli heyet üyelerinin değişik bölgelerde sohbet grupları oluşturduğu, bu sohbet gruplarından da ekonomik durumu, dini inançları, özel hayatı, alkol, sigara kullanıp kullanmadığı gibi değerlendirmelerle mütevelli üyelerinin seçildiği bilgisine yer verildi. Bir mütevelli grubunun en az 7 en fazla ise 14 kişiden oluştuğu vurgulandı. Mütevelli üyelerinin sayısının fazlalaşması durumunda ikinci biri heyetin oluşturulduğu, bu grupların, bölge imamına bağlı olduğu, bölge imamının, ilçe veya büyük bölge imamına, onlarında eyalet veya il imamına, eyalet veya il imamının, 7 coğrafi bölgeden hangisinde bulunuyorsa o bölge imamına, bu örgüt yöneticilerinin de, Türkiye imamına bağlı olduğu iddianamede anlatıldı. İddianamede, FETÖ'nün ekonomik gelirlerine yönelik ilginç bir bilgi de paylaşıldı. Buna göre, tüm üyelerin örgüte ait gazete, dergi gibi yayın organlarına zorunlu olarak yıllık ya da aylık abone oldukları anlaşıldı.