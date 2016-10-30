Erdoğan'dan Tezcan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıyla ilgili olarak Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'tan da bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tezcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen Aydın'da tedavi gören Tezcan'dan da bilgi aldığı öğrenildi.