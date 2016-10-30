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Erdoğan'dan Tezcan'a geçmiş olsun telefonu

, Aydın'daki silahlı saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili 'ı telefonla aradı.

Erdoğandan Tezcana geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıyla ilgili olarak Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'tan da bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tezcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen Aydın'da tedavi gören Tezcan'dan da bilgi aldığı öğrenildi.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 19:29
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