Erdoğan'a suikast krokisini örgüte veren hainler bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz güve terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıkıyor. Akşam'ın haberine göre, operasyon kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin krokilerini, DHKP-C'li Asuman Akça'nın evinde ele geçirilen flash belleğe yükleyerek hayali bir suikast planının nasıl kurgulandığı DHKP-C'nin eski üst düzey yöneticilerinden M.A.'nın ifadesinde ortaya çıktı. M.A., "Örgütten kurtulmaya çalıştığım yıllarda emniyetten benimle irtibata geçerek 'örgütün rahat bırakmayacağını devletin bana ihtiyacı olduğunu söylediler. Emniyete yardımcı olmak için İstanbul'a geldim.

BANA EV VERDİLER

Beni eski istihbarat müdürleri Mehmet Yılmaz ve Ali İhsan Kaya karşıladı. Ataşehir'de bana ev tutarak araba verdiler. Bende örgütle yeniden irtibat kurarak verecekleri görevleri yapacağımı söyledim. Şadi Özpolat ve Hüseyin Fevzi Tekin ile ilişkilere başladık. Örgüt bana yazışma yapmamız için şifreleme anahtarı gönderdi. Bunu emniyete verdim. Böylece bana gelen mailleri görebiliyorlardı" şeklinde konuştu.

ADAMLARIMIZ GEREKENİ YAPACAK

2002-2010 yılları arasında ise İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Ahmet Duvarcı kod ismiyle yardımcı istihbarat elemanı olarak görev aldığını söyleyen M.A., "2007 yılının sonlarında İstihbarat Şube görevlileri Mehmet Yılmaz ve Halil Karakuzulu bana bir flash bellek vererek bunu örgüte vermemi istediler.

İçerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin krokisiydi vardı. Onların isteği üzerine flash belleği İkitelli'de müzikholde bir kişiye bıraktım. Müdürlere "Örgütün bir şeyden haberi yok bu ne iş dedim" Onlarda "Senin gibi birkaç adamımız daha var içeride onlar gereğini yapacak" dediler" ifadelerini kullandı.

VELİ KÜÇÜK'Ü ÖLDÜRÜN TALİMATI

"Asuman Akça yakalandığında üzerinde bana verilen flash bellekteki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin krokileri çıktı" diyen M.A., "Asuman bu krokilerin nereden temin ettiğini örgüte açıklayamadı. Bu nedenle öldürüldü. Krokilerin Asuman'ın evinden bulunmasını istihbarat müdürleri organize etti. Asuman yakalandıktan sonra Taylan Tanay Asuman'a gönderildi. Krokileri nerden aldığının Tanay'ın Asuman'dan öğrenmesini istediler. Karakuzulu Veli Küçük'le ilgili bana, Kadıköy'de bir avukatlık bürosuna gittiğini ve öldürülmesi gerektiğini söyledi. Bu istihbaratı DHKPC Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'na vermemi söyledi" dedi.