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'in babası da ihraç edildi!

FETÖ'cü 'in babası Prof. Dr. son KHK'yla meslekten ihraç edildi.

Enes Kanterin babası da ihraç edildi!

Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı kararnameyle, "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen" 10 bin 131 personel ihraç edildi.

ENES KANTER'İN BABASI DA İHRAÇ EDİLDİ
ABD'nin ünlü NBA liginde basketbol oynayan ve FETÖ yanlısı tweetleri ile tepki toplayan 'in babası Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. son KHK ile ihraç edildi.

Prof. Kanter daha önce açığa alındıktan sonra kamuoyuna bir açıklama yaparak oğlu Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 18:50
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

serefsiz vatan haini ayni deccal babasi fetos gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 19:48
Ramba Samba Ramba Samba

Oglu BABASINI, Babasi ATASINI , Atasi da ANASINI Satmişti. Lütfen Araştirilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 19:37
FRIEDRICHMANN FRIEDRICHMANN

yalan söylüyor kanterin babasi olacak hain

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2016 19:07
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