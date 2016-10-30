Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı kararnameyle, "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen" 10 bin 131 personel ihraç edildi.

ENES KANTER'İN BABASI DA İHRAÇ EDİLDİ

ABD'nin ünlü NBA liginde basketbol oynayan ve FETÖ yanlısı tweetleri ile tepki toplayan Enes Kanter'in babası Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kanter son KHK ile ihraç edildi.

Prof. Kanter daha önce açığa alındıktan sonra kamuoyuna bir açıklama yaparak oğlu Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.