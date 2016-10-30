Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı kararnameyle, "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen" 10 bin 131 personel ihraç edildi.
ENES KANTER'İN BABASI DA İHRAÇ EDİLDİ
ABD'nin ünlü NBA liginde basketbol oynayan ve FETÖ yanlısı tweetleri ile tepki toplayan Enes Kanter'in babası Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kanter son KHK ile ihraç edildi.
Prof. Kanter daha önce açığa alındıktan sonra kamuoyuna bir açıklama yaparak oğlu Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.
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serefsiz vatan haini ayni deccal babasi fetos gibi
Oglu BABASINI, Babasi ATASINI , Atasi da ANASINI Satmişti. Lütfen Araştirilsin.
yalan söylüyor kanterin babasi olacak hain
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