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'de görüntülendi

’nün medya imamı 'nın ’de bir alışveriş merkezinde çekildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu. Daha önce Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in yanında olduğu iddia edilen Ekrem Dumanlı’nın bu görüntülerle birlikte ABD’de yaşadığı kesinleşti.

Ekrem Dumanlı ABDde görüntülendi

'nün medya imamı olduğu iddia edilen kişinin Twitter'da yayınlanan fotoğraf ve videoları sosyal medyada günün konusu oldu. Daha önce Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yanında olduğu iddia edilen Ekrem Dumanlı'nın bu görüntülerle birlikte 'de yaşadığı kesinleşti. Ekrem Dumanlı ile birlikte çalışan bazı isimler ise bu kişinin kesinlikle Ekrem Dumanlı olduğunu iddia etti. Dumanlı ise sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri yalanlamadı.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 16:25
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