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Dün gece öldürülen terörist bakın kim çıktı

'da dün gece etkisiz hale getirilen PKK üyesi teröristin, 8 polisin şehit edildiği saldırının faili olduğu bildirildi.

Dün gece öldürülen terörist bakın kim çıktı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, gece Elazığ karayolu üzerinde zırhlı polis aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 polis ile 1 mahalle bekçisi yaralandı.

Saldırı sonrasında başlatılan operasyonda, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen 2 terörist yakalandı,1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, aynı zamanda 31 Mart 2016 tarihinde Bağlar Mahallesi'nde Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 8 polisin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 18:53
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