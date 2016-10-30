  1. Yoksulluğun resmi
  2. Vahşetin böylesi

su gibi geçti

Doğum su gibi geçti
Burak bebek dünyaya suda 'merhaba' dedi. Sağlık Bakanlığı, sezaryen oranlarını yüzde 15'in altına çekmek için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kemal Memişoğlu da sezaryeni azaltan hastaneye ödül vereceklerini açıklamıştı. Esenyurt'taki EsLife Hospital da sezeryan oranını düşürmeye çalışan hastanelerden. Hastanede normal doğum bekleyen anneler için suda doğum seçeneği de sunuluyor. Ayşegül-Umut Bingöl çifti de suda doğum deneyimini yaşadı. Ayşegül Bingöl (25), "İlk umdu. Bebeğim dünyaya merhaba derken, kendisini annesinden ayrıymış gibi hissetmesin istedim. Çok kolay oldu tüm anne adaylarına tavsiye ederim" dedi.

GÜL KİREKLO
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