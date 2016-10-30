Doğum su gibi geçti

Burak bebek dünyaya suda 'merhaba' dedi. Sağlık Bakanlığı, sezaryen oranlarını yüzde 15'in altına çekmek için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kemal Memişoğlu da sezaryeni azaltan hastaneye ödül vereceklerini açıklamıştı. Esenyurt'taki EsLife Hospital da sezeryan oranını düşürmeye çalışan hastanelerden. Hastanede normal doğumbekleyen anneler için sudadoğum seçeneği de sunuluyor.Ayşegül-Umut Bingölçifti de suda doğumdeneyimini yaşadı. Ayşegül Bingöl (25), "İlk doğumumdu. Bebeğim dünyaya merhaba derken, kendisini annesinden ayrıymış gibi hissetmesin istedim. Çok kolay oldu tüm anne adaylarına tavsiye ederim" dedi.
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