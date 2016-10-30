Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 25 Ekim'de Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasının ardından DBP'li Büyükşehir Belediyesince kentte başta temizlik ve ulaşım olmak üzere bazı hizmetlerin aksatılması, vatandaşı sıkıntıya soktu.

Belediyenin 4 gündür temizlik hizmeti vermemesi dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları ile bu yığınların insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi dolayısıyla vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösteriyor.





"BİR AN EVVEL BUNA BİR ÇARE BULSUNLAR"

Yenişehir ilçe esnafından Murat Tuncel, biriken çöpler nedeniyle belediyeye tepki göstererek, yayılan kötü koku nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Bu sorunun en kısa sürede giderilmesini isteyen Tuncel, şunları kaydetti:

"Kayyum ataması yapın, bu memleketimizin pisliği temizlesin. Bir Diyarbakırlı olarak utanıyorum, yüz karası bir durum. Kokuya dayanamıyorum. Hiç olmazsa çöpçüler gelsin insanları bu rezillikten kurtarsın. Yoksa hepimiz hastalanacağız. Bir an evvel buna bir çare bulsunlar."





Süleyman Halil Odunçelik, toplanmayan çöplerin hastalığa neden olacağı vurgusu yaparak, "Herkesin dileği buraların temizlenmesidir. Temiz olması, güzel kokması, herkes şehrinin güzel kokmasını ister. Bize kürek versinler, kendimiz çöpleri temizleriz." dedi.





ESNAF TEMİZLİK YAPIYOR

Ekinciler Caddesi'nde bazı esnaf, imkanlarıyla çöpleri toplamaya başladı. Açıktaki çöpleri poşetlere yerleştiren Yusuf Erenkara, kokudan dolayı duydukları rahatsızlık nedeniyle çöpleri topladıklarını ifade etti.

Çöp toplamanın belediyenin görevi olduğunu anımsatan Erenkara, "Kimse toplamadığı için kendimiz topluyoruz. Kokudan gelen müşteri de rahatsız oluyor. Bu nedenle çöpleri toplayıp, poşetledik." şeklinde konuştu.





Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajına çekilen belediye otobüsleri de 4 gündür hizmet vermeyerek vatandaşın ulaşımda sıkıntı yaşamasına neden oluyor.