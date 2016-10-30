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Çok havalı

Çok havalı
15 ülkeden 600 köpek İstanbul 'de düzenlenen 11'inci Uluslararası 'nda podyuma çıktı. Sevimli köpekler tüm hünerlerini gösterirken, hayvanseverleri mest etti. Hakemler, 2 gün sürecek yarışmada kriterlerin, kuyruk, kulaklar, yürürken başların taşınması ve atılan adımlar olarak belirlendiğini söyledi.
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