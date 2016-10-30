Çavuşoğlu, mesajını Türkçe ve İngilizce olarak, Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni'ye de gönderdiği mesajında, İtalya'da meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye İtalya halkının yanındadır." ifadesine yer verdi.
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