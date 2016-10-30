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Çavuşoğlu: "Türkiye İtalya halkının yanındadır"

, İtalya'nın orta kesiminde bu sabah meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde yaralananlara acil şifalar diledi.

Çavuşoğlu: Türkiye İtalya halkının yanındadır

Çavuşoğlu, mesajını Türkçe ve İngilizce olarak, Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni'ye de gönderdiği mesajında, İtalya'da meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye İtalya halkının yanındadır." ifadesine yer verdi.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 19:46
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