Bursları çaldılar

Kayseri'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianamede, örgüte bağlı vakıflardan üniversite öğrencilerine verilen bursların hangi yollarla FETÖ'ye aktarıldığına ilişkin bilgiler yer aldı.
ÖĞRENCİLERİN BİLGİSİ YOK
Bank Asya'da öğrenciler adına açtırılan hesaplara Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nca her ay bursyatırıldığı, bu paraların da örgütüyelerince ATM'lerden çekildiğibelirlendi. Ancak isimlerine hesap açılan öğrencilerin hesaplar ve burs aldıklarından haberdar olmadıkları anlaşıldı. Yöneticiliğini FETÖ'den tutuklanan Ümit Özen'in yaptığı vakıf tarafından öğrencilere verilmiş gibi gösterilen ancak gerçekte FETÖ/PDY mensuplarınca alınan burs miktarının 117 bin 665 lira olduğu tespit edildi.
BURSLAR PENSİLVANYA'YA
İddianamede "Kılıçaslan Eğitim Vakfı yetkilileri ile kamuoyundaFETÖ mensuplarının birliktelikiçerisinde öğrencilerin diniinanç ve güven duygularınıistismar ettikleri, bu doğrultuda vakıf yetkilileri ve FETÖ üyelerinin burs paralarını örgüte aktararak finans sağladıkları değerlendirilmiştir" denildi.
* Bursları kara para aklama yöntemiyle örgüte kazandıran Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nın başında Ümit Özen bulunuyordu.
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