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ları çaldılar

’deki iddianamesinde örgütün öğrenciler üzerinden para akladığı ortaya çıktı. Öğrencilerin, hesaplarına yatırılan lardan habersiz olduğu anlaşıldı

Bursları çaldılar
Kayseri'deki 'nün girişimine ilişkin iddianamede, örgüte bağlı vakıflardan üniversite öğrencilerine verilen ların hangi yollarla FETÖ'ye aktarıldığına ilişkin bilgiler yer aldı.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSİ YOK
Bank Asya'da öğrenciler adına açtırılan hesaplara 'nca her ay burs yatırıldığı, bu paraların da örgüt üyelerince ATM'lerden çekildiği belirlendi. Ancak isimlerine hesap açılan öğrencilerin hesaplar ve burs aldıklarından haberdar olmadıkları anlaşıldı. Yöneticiliğini FETÖ'den tutuklanan Ümit Özen'in yaptığı vakıf tarafından öğrencilere verilmiş gibi gösterilen ancak gerçekte FETÖ/PDY mensuplarınca alınan burs miktarının 117 bin 665 lira olduğu tespit edildi.

BURSLAR PENSİLVANYA'YA
İddianamede "Kılıçaslan Eğitim Vakfı yetkilileri ile kamuoyunda FETÖ mensuplarının birliktelik içerisinde öğrencilerin dini inanç ve güven duygularını istismar ettikleri, bu doğrultuda vakıf yetkilileri ve FETÖ üyelerinin burs paralarını örgüte aktararak finans sağladıkları değerlendirilmiştir" denildi.


* Bursları kara para aklama yöntemiyle örgüte kazandıran Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nın başında Ümit Özen bulunuyordu.
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